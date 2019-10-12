12 октября 2019 | Время чтения 11 мин

Понятно, что наши российские предприниматели, особенно успешные, могли бы и сами найти денег на открытом рынке, но непонятно, зачем правительство ужесточает налогово-бюджетную политику, не торопится значительно снижать ставки по кредитным ресурсам, но при этом выделяет бюджетные средства для предоставления предпринимателям выхода на открытый рынок инвестиций.

Галина Смирнова, , 21:21 — REGNUM Парадоксальная ситуация складывается с господдержкой малого и среднего бизнеса. Государство выделяет огромные денежные средства на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), но при этом пытается строить свою политику так, что не оставляет ему места под солнцем, а тем кому оставляет — теряет контроль над ними, несмотря на государственные вливания. Назвать государственной политикой складывающиеся обстоятельства сложно, они походят больше под определение — «лоббирование» чьих-то коммерческих интересов в противовес государственным.

Малый бизнес Pxhere.com

В федеральном проекте «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» заложено почти 262 млрд.рублей. Предусмотрены они на различные меры господдержки предприятий МСП. Деньги выделяются бизнесу через банковский сектор. Льготностью финансирования называется субсидирование государством банков, которые призваны снизить ставку по кредитам для МСП. Насколько льготные эти ставки?

На портале Пермь-онлайн «59.ru» на днях сообщалось об открытии нового завода по переработке мусора, который запустили на территории моногорода Губкин в Белгородской области. Проект, представляющий из себя единый комплекс — полигон захоронения отходов, автоматизированный мусоросортировочный комплекс и цех переработки полимерных отходов, реализован при поддержке МСП Банка и Корпорации МСП. Банк в данном случае выделил проекту 803 миллиона кредитных рублей сроком на 7 лет по ставке 10,1%, Корпорация МСП предоставила гарантию в размере 375 миллионов, а местный Белгородский гарантийный фонд — поручительство на сумму 25 миллионов рублей.

Да, у данного проекта, несмотря на высокую ставку кредита, считающейся льготной только в России, много плюсов. Его запуск, в принципе, отвечает сразу нескольким задачам государства — предприятие расположено в моногороде, здесь создано 200 рабочих мест. И, да, мы понимаем, что проект должен окупиться, опять же, несмотря на высокую ставку по кредиту! Потому как законодательство, созданное в рамках мусорной реформы, способствует его окупаемости — если с населения не получиться собрать платежи, предусмотренные даже там, где не обустроены площадки для сбора мусора, то можно будет воспользоваться недорогим импортом мусора для загрузки мощностей завода. Этот проект тот самый положительный пример государственно-частного партнерства, удовлетворяющий интересам обеих сторон.

Но есть примеры, где МСП до сих пор не может найти способы окупаемости своего бизнеса. На состоявшемся в республике Коми Госсовете, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Бобков заявил, что ни понижение ставок по кредитам, ни открытие бизнес-окон в МФЦ не помогут местному бизнесу, следовательно, не позволят решить поставленных региональной госпрограммой «Развитие экономики» задач, в том числе к 2024-му году привлечь в малый бизнес каждого четвертого работника региона и создать порядка 20-ти тысяч новых рабочих мест. По мнению местного бизнес-омбудсмена меры господдержки в регионе вводятся исполнительной властью там, где их не ждут:

«На что мне нужен еще кредит, если необходимо выжить в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Куда сбывать? «Пятерочка», «Магнит» — никто не пускает на полки. Все требуют всевозможные коммерческие вознаграждения по итогам месяца за реализацию собственной продукции», — сказал Игорь Бобков.

Как пишет издание «Невские новости», министерство экономики Коми ставит амбициозную задачу, чтобы к 2024 году в республике каждый четвертый из 440 тыс. трудоспособного населения был занят в малом бизнесе. Однако, по данным бизнес-сообщества, более 3,5 тыс. предпринимателей за последние годы закрыли свое дело, не увидев реальной дальнейшей перспективы. Одним из главных факторов ухода с рынка МСП является прогрессивное сокращение населения. Дальнейший отток граждан подтвержден и исследователями Коми научного центра, что, непременно скажется и на сокращении объемов покупательского спроса.

С одной стороны, можно сказать, что посыл Бобкова настолько устарел, что воспринимается, как заезженная на протяжении десятилетия пластинка. Только, если раньше в регионах жаловались на давление со стороны международных сетевиков, то теперь уже — российских. Между тем, тот же «Магнит», из которого выросла огромная по всей стране сеть с товарами преимущественно российского производства, Серей Галицкий создал с нуля. В Москве и отдельных центральных регионах России появились предприниматели, которые успешно развивают свои магазины, куда фермеры поставляют не только выращенную сельхозпродукцию, но и продукты переработки, полуфабрикаты, причем по отлаженной схеме их брендирования. При большом желании сегодня сбыт продукции не такая уж большая проблема для предпринимателей, занятых именно в секторе пищевой промышленности. Сейчас, скорее, наметившийся тренд по сокращению спроса и потребления, может больше всего ударить по крупным сетевикам и периодически международные торговые сети об этом поговаривают в СМИ. И, странно, что в Коми тренда по переходу на малоформатную торговлю не только не замечают, но и продолжают говорить о препятствовании сетевиков.

С другой стороны, доля правды в словах регионального бизнес-омбудсмена есть. Но проблема находиться больше в фискальной плоскости. Отмена ЕНДВ и рост данного налога сыграет на руку крупным торговым сетям. Взятый правительством страны много лет назад курс на цивилизованную торговлю начинает перегибать палку. Именно сейчас, когда крупным торговым сетям будет сложно справиться со снижением спроса, вынуждая их повышать цены на товары и порождать, тем самым, еще большее снижение потребления и спроса, на помощь государству в решение проблемы социального напряжения мог бы прийти малый бизнес, способный соответствовать размеру кошелька российских потребителей — удовлетворять спрос, не повышая цен. Но, очевидно, Минфин, наметившуюся тенденцию тоже не замечает или замечает, но остается на своей волне.

Отмена ЕНДВ может привести к еще большей концентрации торговли в крупноформатной торговле и уходу с рынка малого бизнеса, что, собственно, породит социальную напряженность, выражаемую в недовольстве граждан и росте безработицы. Вероятно, именно об этом говорил Игорь Бобков, заявляя, что меры финансовой господдержки не помогут сектору МСП, работающему в сфере сельского хозяйства, торговли и общепита.

Между тем, по оценке ООН, в ближайшее время потребность в продовольственных товарах будет расти. Кроме того, в связи с торговой войной США и Китая у России появляются шансы по росту экспорта продовольствия. То есть, куда сбывать свою продукцию малый бизнес мог бы найти, лишь бы не душили налогами.

Благодаря, в том числе, фискальной политике в сфере здравоохранения, которая позволила представителям МСП в сфере медицины не платить налог на прибыль, возможно, мы и имеем сейчас проблемы в государственном секторе здравоохранения. Теперь же фискальная политика душит малый бизнес в продовольственной сфере перед надвигающимся мировым экономическим кризисом. В самый его разгар, очевидно, государство придет к пониманию недопонимания сегодняшней проблемы и станет пытаться активно развивать этот сектор. Да только потом быстро решить проблему уже не получится. Просто сегодня не нужно добивать!

Заявления нового распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что рост торговли на мировом уровне почти остановился, лишнее подтверждение тому, что в первую очередь проблемы будут испытывать крупные игроки всех рынков. Ведь, именно им в силу масштабности тяжелее диверсифицироваться. Поэтому финансовая поддержка МСП, оказываемая сейчас государством в России, как нельзя кстати. Надо сказать, что правительство РФ предоставило МСП возможность получать более длинные деньги, изменив с этой целью порядок предоставления субсидий. Во всех отраслях МСП изменены верхние границы размеров кредитов на инвестиционные цели с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей. Также установлены фиксированные ставки субсидирования в размере 3,5% для малых предприятий и 3% — для среднего бизнеса, которые позволят, по мнению специалистов, включать в программу субсидирования кредиты с полной ставкой 12%.

Однако, представитель МВФ отмечала необходимость принятия Центральными банками мер по снижению кредитных ставок, но видимо, российский ЦБ считает сегодняшние ставки вполне способствующими развитию. Кроме того, Кристалина Георгиева говорила о ключевой роли в снижении последствий экономического кризиса, налогово-бюджетной политики. Антон Силуанов, безусловно, осознает центральную роль его ведомства в экономическом развитии страны, более того, он является куратором нацпроекта по развитию МСП и странно, что не смягчает, а более того — готов усиливать фискальное давление на МСП, хотя, не для всех! Распорядитель МВФ, также обращаясь к международному сообществу, предложила обратить внимание на такие острые проблемы, как субсидирование, права собственности и передача технологий. Собственно, с субсидированием у нас в стране уже очень много лет проблем нет!

Вполне логично, что на фоне развернувшейся в мире охоты на предпринимательские инициативы, бизнес-идеи малого бизнеса, так как крупный бизнес захватить сложнее, либо он уже захвачен и от него не веет новизной, в федеральный проект по расширению МСП к финансовым ресурсам заложена такая мера господдержки, как кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность. О необходимости этой меры поддержки компании, работающие в сфере цифровых технологий, говорили еще несколько лет назад, мол, если банки не будут кредитовать, то деньги предприниматели будут искать в других местах, у других инвесторов, в том числе, по этой причине стали возникать краудфандинговые модели финансирования. На возмещение бизнесу части расходов по таким кредитам в 2019 году планируется выделить не менее 1 млрд рублей, в 2020 году — не менее 2 млрд рублей, к 2024 году сумма должна увеличиться минимум до 10 млрд рублей, а в совокупности за шесть лет — составить как минимум 31 млрд рублей.

То есть, правительство осознает необходимость поддержки инновационных предпринимателей, дабы они развивались у нас в стране. Но в то же время в проекте заложена мера, явно противоположная желанию государства иметь хоть какую-то возможность влиять на ситуацию с развитием бизнеса внутри страны. Эта мера предусматривает помощь государства предприятиям МСП по выходу в «открытое море инвестиций». А ведь там их могут поджидать «акулы». Причем проекты, уходящие в открытое плавание — входят в число приоритетных отраслей экономики страны.

Государство через свои институты развития помогает МСП выпускать и размещать облигации, тем самым способствуя привлечению средств инвесторов со свободного рынка.

По программе Минэкономразвития, малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут получить субсидию на листинг акций и облигаций до 2% от объема размещения, но не более 1,5 млн рублей, а также компенсацию до 70% по купонным выплатам держателям бумаг. Согласно нацпроекту в этом году правительство поставило цель помочь МСП привлечь при помощи выпуска облигаций 1 млрд. рублей, а до 2024 года планируется привлечь в целом — 47,6 млрд. рублей. Так, по данным ЦБ РФ, с начала 2019 года на Московской бирже российские предприниматели разместили облигации на 2,72 млрд рублей при годовом плане, предусмотренном нацпроектом в 1 млрд рублей. Среди эмитентов — компании из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Пензы и Ростова-на-Дону, работающие в сферах обработки стали, производства автокомплектующих, производства упаковки, пищевой промышленности, девелопмента, фитнес-индустрии, инноваций и научных исследований, а также переработки твердых бытовых отходов.

Понятно, что наши российские предприниматели, особенно успешные, могли бы и сами найти денег на открытом рынке, но непонятно, зачем правительство ужесточает налогово-бюджетную политику, не торопится значительно снижать ставки по кредитным ресурсам, но при этом выделяет бюджетные средства для предоставления предпринимателям выхода на открытый рынок инвестиций.

Судя по судьбе одного из крупных российских предприятий — «Уралкалия» — российскому бизнесу уготована нелегкая судьба. Как говорится: что воля, что не воля, всё едино. Акционеры «Уралкалия», вероятно, в попытках сохранить контроль над заводом, пытались уйти с биржи, однако весь квазиказначейский пакет (55,26%) компании с конца 2017 года заложен в Сбербанке по ранее взятому здесь кредиту. Теперь предприятию сложно рассчитаться с долгами. Возможно, «Уралкалию» вновь придется стать публичным, вернувшись в поисках денег на биржу. Как предполагают эксперты, на акционеров, которые сделали «Уралкалий» полностью непубличной компанией, давят банки-кредиторы и именно та самая публичность и может сыграть с ней злую шутку.