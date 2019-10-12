Душанбе, , 19:15 — REGNUM Специалисты агентства по статистике Таджикистана подсчитали общее количество проживающих в стране пенсионеров. По состоянию на начало сентября 2019 года их общее количество составило 700 тысяч 870 человек. При этом на начало 2019 года эта цифра была на 20 тысяч 870 человек меньше — всего 680 тысяч человек.

По информации агентства по статистике, общая сумма пособий и пенсионных выплат за восемь месяцев 2019 года с учетом остатка на начало 2019 года составила более 1 млрд 500 млн сомони (9,9 млрд рублей).

Отметим, что на 2019 год в бюджете страны для выплат по социальному страхованию и социальной защите заложено более 3,6 млрд сомони (23,9 млрд рублей).

Напомним, что сумма выплат пенсий и пособий таджикистанцам пенсионного возраста за 2018 год составила 2 млрд 344 млн сомони (15,5 млн рублей).

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