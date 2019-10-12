Душанбе, , 17:45 — REGNUM За январь-июнь 2019 года общий размер переводов физических лиц из России в Таджикистан составила 649 млн долл. При этом, по данным агентства по статистике, за период январь-август 2019 года Таджикистан экспортировал за рубеж продукции на сумму 700,2 млн долл. Из чего следует, отмечает «Авеста», что эти показатели практически сравнялись.

Основную часть экспортированной продукции составляют драгоценные металлы, хлопок и первичный алюминий. При этом последние отправляются за рубеж в виде сырья, что значительно снижает закупочную стоимость и соответственно прибыль страны-экспортера.

В то же время за первые два квартала 2019 года объём переводов, осуществляемых таджикистанцами из России на родину, превысил более чем в 25 раз сумму экспорта продукции из Таджикистана в РФ, которая составила 25,4 млн долл. При этом в Таджикистан из России за прошедшие 8 месяцев 2019 года было импортировано товаров на сумму более чем 629,2 млн долл.