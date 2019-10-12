Ханты-Мансийск, , 17:08 — REGNUM Правительство ХМАО собирается предоставить отдельным категориям граждан и предприятий налоговые льготы. Послабления по транспортному налогу, налогу на имущество и прибыль вступят в силу с 1 января 2020 года в случае их одобрения депутатами думы Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

В целях развития малой авиации в автономном округе намерены установить льготы по транспортному налогу в отношении лёгких и сверхлёгких воздушных судов.

Для поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами решено освободить от уплаты налога одного из родителей, имеющего автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил.

На 20% предлагается снизить транспортный налог с легковых автомобилей, оснащенных электрическими или гибридными силовыми установками, а также для авто, работающих на газовом топливе.

На 5 лет организации будут освобождены от налога на имущество, созданное в соответствии с концессионными соглашениями и являющееся объектами образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания населения.

Для организаций, участвующих в региональных инвестиционных проектах намереваются снизить ставку налога на прибыль на 7% в целью улучшения инвестиционного климата в регионе.