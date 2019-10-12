Тбилиси, , 16:54 — REGNUM Ведущее международное рейтинговое агентство Standard & Poors повысило суверенный рейтинг Грузии на один шаг, с «ВВ-» до «ВВ», с прогнозом «стабильный». По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, это произошло впервые после 2011 года, что в Тбилиси считают признанием успеха проводимых правительством экономических реформ.

Комментируя это событие, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что повышение рейтинга Грузии — это ещё и повышенное доверие инвесторов в отношении Грузии.

«Это признание того, что в масштабе региона экономика Грузии развивается быстрее и стабильнее всего. Если мы посмотрим на динамику рейтингов в нашем регионе, то увидим, что такого улучшения, которое получила Грузия, у других стран региона нет», — заключила Турнава.

Трудно сказать, на чем основывались эксперты Standard & Poors, повышая суверенный рейтинг Грузии в условиях, когда экономика страны практически целиком держится на торговле, туризме и строительстве, во всех сферах наблюдается процесс монополизации, курс лари неуклонно понижается, цены растут, а покупательная способность населения падает. Но у международных экспертов, видимо, свои, далёкие от грузинской реальности, расчёты и ориентиры.