Ташкент, , 15:09 — REGNUM Генеральный план Ташкента, который отсутствовал долгие годы, намерены представить общественности в 2020 году, сообщил первый замглавы ташкентской администрации Даврон Хидоятов.

По его словам, генеральный план Ташкента был разработан в 2013 году, но не был утвержден. Над Генеральным планом, отметил чиновник, работают специалисты из Китая, Турции и Великобритании. Проектный документ, над которым работает турецкая компания, планируется представить в 2020 году.

Ранее британская компания представила узкому кругу лиц план развития города, согласно которому столица Узбекистана будет расширяться за счет районов Ташкентской области. Согласно плану, новая часть Ташкента будет являться «умным городом», со своей инфраструктурой-школами, детскими садами, велодорожками, зелеными зонами и другое.