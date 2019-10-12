Курган, , 15:04 — REGNUM В Кургане есть необходимость замены ветхого участка куйбышевского коллектора, на котором только в 2019 году произошло семь аварий с перекрытием движения автотранспорта. Но это произойдёт, когда водоснабжающая организация совместно с мэрией Кургана решит вопрос о финансировании работ, которого на сегодня недостаточно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Водный союз».

Финансирование должно произойти либо за счёт увеличения тарифа, либо путём увеличения городской субсидии, заявляет генеральный директор «Водного союза» Владимир Овсянников. И отметил, что из 230 млн городской субсидии предприятию перечислено на сегодня только 150 тыс. рублей.

Предприятие из-за не перечисленных администрацией Кургана денег несёт потери. Одна из компаний подала в суд на «Водный союз» за просроченный платёж в размере 72 млн рублей за поставленные материалы.

«В договоре было указано время расчёта с учётом соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающим 100%-ую предоплату. Но, поскольку, предоплаты не было — у нас образовался этот долг. Ещё от нескольких поставщиков получены досудебные претензии», — пояснил Владимир Овсянников.

Гендиректор «Водного союза» напомнил, что неоднократно заявлял о необходимости повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в среднем на 40%. Для среднестатистической курганской семьи повышение прогнозируется в пределах 200 рублей за водоснабжение и столько же за водоотведение, то есть на 400 рублей в месяц, если в квартире не стоят приборы учёта. Для компании же повышение тарифа на 40% позволит не только остановить старение системы водоснабжения Кургана, но и начать её планомерное обновление, подытожил Владимир Овсянников.

Читайте ранее в этом сюжете: Курган и пригород два дня будут жить без холодной воды