Москва, , 13:58 — REGNUM В Москве 11 октября состоялся Фестиваль индонезийского кофе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Индонезии в России.

В фестивале приняли участие представители российской кофейной индустрии, компании, занимающиеся обжаркой кофе, а также импортеры и дистрибьюторы, владельцы кофеен и баристы.

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы, а также деловая встреча представителей кофейного бизнеса. Участники фестиваля узнали много нового об особенных сортах индонезийского кофе, а также способов его обработки.

На фестивале были представлены такие специальные сорта, как Kerinci Natural, Central Java Honey, Toraja Semi Washed, Bali Semi Washed, Bali Full Washed, Gayo Natural, North Malabar, Gayo Semi Washed, Flores Bajawa Mama Nella Washed и Toraja Pulu. Участники фестиваля отметили, что потенциал российского рынка для индонезийского кофе огромен. В 2018 году Индонезия стала 11-м крупнейшим экспортером кофе в России, объем поставок достиг 3628 тонн, а стоимость сделок превысил $9 млн. Общий объем импорта кофе в Россию достигает 196 тыс. тонн. Это около $592,9 млн. Крупнейшими поставщиками кофе в Россию являются Вьетнам (96 тыс. тонн), Бразилия (34 тыс. тонн), Италия (14 тыс. тонн), Индия (6 тыс. тонн) и Германия (6 тыс. тонн).Фестиваль индонезийского кофе посольство Индонезии проводит впервые. Посол Индонезии в России Вахид Суприяди рассказал, что цель фестиваля — заинтересовать потенциальных бизнес-партнеров в возможностях индонезийского рынка кофе и прдвижение индонезийского кофе в России.