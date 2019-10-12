Половинский район, Курганская область, , 12:44 — REGNUM В курганском селе Половинном чиновники не смогли найти подрядчиков на ямочный ремонт дорог и отремонтировали их собственными силами. Работы обошлись на 30% дешевле. Об этом сообщил в своём паблике в социальных сетях глава Половинского района Армэн Хачатурян.

Скриншот со страницы Армэна Хачатуряна Vk.com/id511257478

«Не смогли найти подрядчиков на выполнение ямочного ремонта участка ул. Победы, поэтому приняли решение выполнить работу хозспособом (собственными силами). По нашим оценкам, такой способ ремонта дешевле примерно на 30%, и самое главное — никого не ждём, двигаемся дальше!», — сообщил Армэн Хачатурян.

При этом поблагодарил главу Половинского сельсовета Галину Гурьеву и рабочих Половинского сельского совета за выполнение работ.

В 2019 году на ремонт дорог в селах Половинского района выделено почти 11 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, отмечает Хачатурян.