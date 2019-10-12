Половинский район, Курганская область, 12 октября 2019, 12:44 — REGNUM В курганском селе Половинном чиновники не смогли найти подрядчиков на ямочный ремонт дорог и отремонтировали их собственными силами. Работы обошлись на 30% дешевле. Об этом сообщил в своём паблике в социальных сетях глава Половинского района Армэн Хачатурян.
При этом поблагодарил главу Половинского сельсовета Галину Гурьеву и рабочих Половинского сельского совета за выполнение работ.
В 2019 году на ремонт дорог в селах Половинского района выделено почти 11 млн рублей. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, отмечает Хачатурян.