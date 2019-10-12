Киев, , 12:41 — REGNUM Бюджетом уничтожения назвал расходы на украинскую таможню, заложенные Украиной в бюджет 2020 года. Об этом 11 октября заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в интервью изданию «Украинформ».

Отвечая на вопрос журналиста издания «Укринформ», глава Госпогранслужбы сообщил, что трое членов руководителей регионального управления, а также пятеро начальников отрядов госпогранслужбы Украины были уволены со службы в связи с противодействием коррупции. Как отметил Дейнеко, «при негативных обстоятельствах» также были уволены с таможенной службы 455 военнослужащих, из которых 48 были в звании офицеров. А в текущем году предотвращены почти что 500 попыток дать взятку сотруднику украинской таможни на сумму 1 600 000 грн.

В качестве способов борьбы с коррупционной составляющей в ведомстве, Дейнеко назвал премии, в частности, «процентом от разоблаченной контрабанды», а также мотивация сотрудников к прилежной службе путем предоставления служебного жилья.

Вместе с тем, глава Госпогранслужбы, отметил, что в ходе проверки фактов предоставления служебного жилья в западном региональном управлении ведомства, были выявлены «многочисленные нарушения» и продолжаются уголовные производства по этим нарушениям. И 90% пограничников обращаются к Сергею Дейнеко с жалобами о том, что жилье сотрудникам украинской таможни распределяется «непрозрачно».

Вместе с тем, как отметил глава украинской таможни, в бюджете на следующий год расходы на таможню заложены в явно недостаточном объеме. «Средства, которые планируется выделить на этот год для ведомства — 10,880 млрд грн. В ведомстве мы подсчитали минимальную потребность, и она составляет 16 млрд 153 млн… Это даже не бюджет выживания, это бюджет уничтожения фактически», — подытожил глава ведомства.

Напомним, ранее глава национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью украинскому изданию «Левый берег» выступил за легализацию проституции на Украине.