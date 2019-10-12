Киев, , 11:42 — REGNUM Реальные налоговые поступления на Украине за девять месяцев превысили ожидаемые на 1 млрд. гривен. Об этом сообщил глава государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов 11 октября на аппаратном совещании ГНС, передает ТСН.

За девять месяцев текущего года были собраны налоги на сумму 448,6 млрд гривен. Эта сумма на один миллиард гривен превысила запланированную сумму налоговых сборов.

Верланов отметил, что данный показатель адекватно отображает «темпы роста национальной экономики», а поступления увеличиваются без оказания давления на плательщиков налогов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ожидает рост ВВП на Украине за пять лет минимум на 40%. Вместе с тем, в следующем году он закладывает рост ВВП на 5%.