Тирасполь, , 11:32 — REGNUM В Тирасполе завершился VII Приднестровский международный инвестиционный экономический форум. Как сообщил по его итогам вице-премьер ПМР Сергей Оболоник, в рамках форума подписаны соглашения о намерениях по четырём проектам, передает ИА REGNUM.

Соглашения подписаны с инвесторами из Польши, Украины, Израиля и России. «Речь идёт как о машиностроении, так и о сельском хозяйстве, связанном с гидропоникой», — сообщил он. Соглашения о намерениях предусматривают создание двух производств в области металлообработки и ещё двух в сельском хозяйстве. По некоторым проектам уже проведены тестовые запуски и получена первая продукция.

Оболоник добавил, что инвестиции растут. «Рост инвестиций 146% — это очень серьёзное достижение для ПМР. Для инвестиций необходимо решить целый комплекс проблем: должны быть капиталы, должны быть кадры, должна быть система постоянного совершенствования», — подчеркнул чиновник.

Доля инвестиций в ВВП Приднестровья на сегодняшний день составляет 13,5%.

Принятый в ПМР закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» предполагает беспрецедентные налоговые преференции. Крупные инвесторы могут быть освобождены на длительный срок от уплаты ряда налогов: на доходы, на землю, а также от подоходного налога на дивиденды акционеров.

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