Тирасполь, , 11:24 — REGNUM Приднестровье может стать эффективным каналом товарно-технологического взаимодействия между Россией, СНГ и странами Европейского союза. Об этом заявил на VII Приднестровском международном инвестиционном экономическом форуме вице-премьер ПМР Сергей Оболоник, передает ИА REGNUM.

«Наши предприятия накопили достаточно опыта для того, чтобы конкурентно выступать на этих рынках. Мы говорим потенциальным инвесторам — присоединяйтесь. Приходите в Приднестровье. Это всё реально работает», — сказал Оболоник.

Он добавил, что приоритетными направлениями инвестиционной политики на ближайшую перспективу станут диверсификация экономики, ориентация на инновационные технологии, формирование благоприятного инвестиционного климата.

Отметим, что ранее Молдавия и в первую очередь ее президент Игорь Додон продвигали идею о том, что Молдавия может стать торговым мостом между Россией и ЕС.

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