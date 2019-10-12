Лиссабон, , 10:46 — REGNUM Криптовалютный проект Facebook Libra не должен быть запущен до тех пор, пока не будут устранены все риски для финансовой системы, заявил министр финансов Португалии Рикардо Моуринью Феликс. Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов отметил, что правительство Португалии разделяет опасения ряда других стран в отношении криптовалютного проекта американской компании Facebook. Он объяснил, что криптовалюта Libra может ограничить доступ к традиционным инструментам денежно-кредитной политики. А при отсутствии таких инструментов специализированные государственные учреждения не смогут обеспечить стабильность финансовой системы.

«С самого начала ясно, что это явление с высокими рисками серьёзным системных последствий. Важно, чтобы ни один проект «стабильной валюты», такой как Libra, не был запущен, пока все проблемы не будут проработаны должным образом», — заявил Феликс.

Напомним, компания Facebook анонсировала проект Libra в июне 2019 года. Согласно планам Facebook, эта валюта должна быть запущена в 2020 году в сотрудничестве с другими компаниями, которые войдут в ассоциацию Libra.

Планы Facebook по запуску криптовалюты вызвали опасение ряда государств, включая Германию и Францию. В правительствах этих стран заявили о возможном блокировании запуска Libra на территории Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре от сотрудничества с Facebook в рамках ассоциации Libra отказались компании-операторы платёжных систем PayPal, Visa и MaserCard.

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