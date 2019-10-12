Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на аэропорт «Кольцово» и потребовать компенсаций за задержки рейсов, возникшие 10 октября после аварийной посадки самолёта «Ан-12». Об этом журналистам сообщили представители перевозчика.

Из-за аварии взлётно-посадочная полоса была закрыта на несколько часов. Два рейса «Победы» были задержаны на семь часов.

При этом в авиакомпании выразили удивление в связи с тем, что аэропорт «Кольцово» имеет две ВПП, но работала лишь одна. Отметим, вторая полоса находится на реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 10 октября. Военно-транспортный самолёт «Ан-12» приземлился без шасси. На ликвидацию последствий ушло несколько часов. Десятки рейсов из разных городов и стран были задержаны.