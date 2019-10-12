Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с заместителем главы Госсовета КНР Лю Хэ выразил твёрдую уверенность в том, что торговое соглашение между США и КНР будет заключено. Об этом он заявил 11 октября на встрече с журналистами в Белом доме.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп сообщил, что пока никаких документов подписано не было, но стороны «достигли принципиального согласия» практически по всему спектру вопросов. Теперь, по словам президента США, следует документально оформить соглашения, что он не считает серьёзной проблемой.

Глава Белого дома подчеркнул обоюдное стремление сторон к достижению соглашения и выразил уверенность, что документ будет подписан в течение нескольких недель. Трамп намерен подписать торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили.

Президент США сказал журналистам, что верит китайцам на слово. «Они сдержат свое слово», — уверенно заявил Трамп. Он указал, что стороны в ближайшее время завершают работу над обеспечением выполнения достигнутых договоренностей. Дипломаты двух стран «разрабатывают последние аспекты» положения по этому вопросу

Двухдневные переговоры между США и КНР завершились в Вашингтоне 11 октября. Несколько месяцев стороны ведут сложные консультации.

В августе 2017 года Дональд Трамп инициировал расследование о краже интеллектуальной собственности США Китаем. С 2018 года США и Китай находятся фактически в состоянии торговой войны, инициированной американцами. США поднимали пошлины на всё увеличивающийся список товаров из КНР, в ответ Китай проводил аналогичную политику. Стороны подавали друг на друга иски во Всемирную торговую организацию (ВТО), проводили дискриминационную политику в отношении коммерческих компаний оппонента. С конца 2018 года предпринимались попытки прийти к соглашению, которые до последнего времени не имели успеха.