Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала заявление в американский суд с целью не допустить первичное предложение криптовалюты (ICO) от Telegram Group Inc на американском рынке. Об этом сообщается на официальном сайте комиссии по ценным бумагам США.

В сообщении сказана, что надзорный орган подал срочный иск против Telegram Group Inc с целью не допустить распространение действующих цифровых токенов от двух офшорных компаний, которые, предположительно, не зарегистрированы в США. Суд выдал комиссии временный ограничивающий орден.

Отмечается, что таким образом компании Telegram Group Inc пыталась привлечь инвестиции в размере $1,7 млрд.

При этом привлечение средств началось ещё в январе 2018 года. Telegram Group Inc пыталась собрать деньги на разработку блокчейна Telegram Open Network (TON) и дальнейшее усовершенствованием мессенджера Telegram.

На данный момент известно, что Telegram Group Inc продала 2,9 млрд цифровых токенов под названием «Грамы» по сниженной цене 171 первичному покупателю по всему миру. При этом 39 первичных покупателей были из США — они приобрели порядка 1 млрд «Грамов».

Все покупатели должны были получить свои «Грамы» не поезднее 31 октября 2019 года при запуске блокчейна. Однако в комиссии считают, что Telegram Group Inc нарушила закон США о ценных бумагах, под действия которого попадают операции с криптовалютами. Суть нарушений в том, что компания должным образом не зарегистрировала свои предложения о продаже и саму продажу «Грамов». Теперь компании грозит крупный штраф.