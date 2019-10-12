Курган, , 07:37 — REGNUM В шести районах Зауралья удалось снизить тарифы на отопление для населения благодаря техническому аудиту. Проверку проводил региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Отмечается, что в ходе совместной работы сотрудников департамента с ООО «Газпром межрегионгаз Курган» удалось снизить оптовые цены на природный газ. В итоге снизилась стоимость услуг теплоснабжающих организаций в городе Шадринске, в Варгашинском, Кетовском, Юргамышском, Шадринском, Каргапольском и Катайском районах. Это позволило уменьшить величину тарифа на тепло для жителей указанных муниципалитетов.

Кроме того, что в конце 2018 года в Курганской области был введён мораторий на повышение тарифов на электрическую энергию для населения, который будет действовать до 1 июля 2020 года.