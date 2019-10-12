Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Совет директоров американской авиакорпорации Boeing принял решение разделить посты генерального директора и председателя совета директоров, сообщает агентство Associated Press.

В качестве главы совета директоров был избран Дэвид Кэлхун. Таким образом гендиректор Boeing Деннис Мелленберг лишился поста председателя, однако сохранил пост генерального директора в компании. Он также поприветствовал решение совета о разделении должностей.

Отмечается, что решение было принято после доклада Федерального управления гражданской авиации (FAA) США с критикой процесса сертификации самолетов Boeing 737 MAX. В докладе говорилось, что корпорация не смогла оперативно уведомить авиарегулятора об изменениях в системе MCAS, которая, по оценкам экспертов, привела к авиакатастрофам в Эфиопии и Индонезии.