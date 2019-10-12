Санто-Доминго, , 07:57 — REGNUM Министр иностранных дел Доминиканской Республики Мигель Варгас и посол Казахстана в Мексике Андриан Елемесов подписали Меморандум о взаимопонимании в области торговли и инвестиций. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

После подписания документа Варгас отметил, что это соглашение имеет фундаментальный характер, поскольку оно заложило основу для развития торговых отношений между двумя странами.

Елемесов сошёлся во мнении с коллегой, выразив надежду на то, что подписание Меморандума поможет «укрепить двусторонние деловые связи и торговые отношения».