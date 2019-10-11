Псков, , 22:52 — REGNUM Депутаты парламентов Северо-Западного федерального округа РФ — члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу — предложили обратиться в правительство РФ для решения проблемы заброшенных дачных участков. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском областном собрании депутатов, вопрос обсуждался на заседании комитета в Нарьян-Маре.

Депутаты отметили, что с проблемой заброшенных дачных участков сталкиваются все регионы России, но федеральный закон, регулирующий отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земель сельхозназначения, не распространяется на земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

«Законодательной базы явно недостаточно, чтобы эффективно использовать эти земли», — заявил председатель постоянного комитета Законодательного собрания Вологодской области по аграрному комплексу и продовольствию Владимир Буланов.

По его словам, «в этом вопросе есть сторонники и кнута, и пряника».

«С одной стороны, можно ввести жесткую ответственность за неиспользование собственником земли сельхозназначения. С другой стороны, можно увеличить мотивацию владельцев этой земли. Решать проблему необходимо комплексно: создавать условия, которые привлекут новых людей и позволят владельцам земельных долей эффективно запустить их в оборот, и ужесточить требования к тем людям, которые набрали земли и не используют её», — считает парламентарий.

В соответствии с федеральным законодательством неиспользуемый по целевому назначению земельный участок может быть принудительно изъят только после того, как к нерадивому собственнику были применены меры административной ответственности, и он не устранил выявленные нарушения. Члены комитета обратили внимание, что норма о привлечении к административной ответственности есть, но ни один орган не наделён полномочиями по возбуждению административного производства в отношении использования земель для личного подсобного хозяйства.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу считают, что соответствующие полномочия должны быть возложены на контролирующий орган.