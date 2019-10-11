Ташкент, , 22:19 — REGNUM Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что высокая инфляция в стране обусловлена либерализацией цен, инвестиционным голодом и свободной конвертацией, сообщает Газета.уз.

По словам Нурматова, Узбекистан последние два года осознанно допустил высокую инфляцию, которая «в определенной степени выше, чем у других стран».

Глава регулятора указал, что в республике «по-настоящему внедрять рыночные принципы начали в последние 3 года, когда как другие страны сделали это 30 лет назад».

Второй причиной, по мнению чиновника, является «инвестиционный голод, который образовался спустя 27 лет».

«Третья причина — либерализацию валютного рынка. Во всех странах, где валютный рынок освобождался от государственных ограничений, в несколько раз повышалась инфляция», отметил глава ЦБ.

Он сообщил, что в Узбекистане к либерализации валютного рынка готовились девять месяцев, в связи с чем «уровень инфляции не вырос в 2−3 раза».

«Если обратим внимание, то курс национальной валюты вырос в два раза, что могло подтолкнуть к росту цен в два раза. Но нет, проведенная экономическая, денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика предотвратила чрезмерный рост цен», объяснил он.

Нурматов сообщил, что «мы нацелены на то, чтобы с 2021 года перейти к однозначной цифре по инфляции, а с 2023 года на основе механизма инфляционного таргетирования достичь 5−6% инфляции».

По данным Госкомстата Узбекистана, https://regnum.ru/news/economy/2736142.html в стране в целом на потребительском рынке за девять месяцев 2019 года товары стали дороже на 9,7%, однако эксперты указывают на двузначный рост цен.