Казань, , 22:19 — REGNUM Наиболее часто встречающиеся нарушения, которые допускают пассажиры международных авиарейсов в Татарии, связаны с правилами провоза алкоголя, сигарет и оружия. Об этом заявил начальник таможни республики, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов, сообщили ИА REGNUM в мэрии Казани.

По его словам, с начала года было возбуждено 588 дел об административных правонарушениях таможенных правил в отношении пассажиров аэропортов «Казань» и «Бегишево». При этом 399 нарушений были зафиксированы с мая по сентябрь, когда возрастает сезонный пассажиропоток.

Кроме того, также с начала года выявлено 495 почтовых отправлений с контрафактным товаром: это поддельные лекарства, игрушки, автомобильные комплектующие. Такие посылки приходят в основном из Китая, Индии и Гонконга.

Всего таможенными органами России выявлено 127 тыс. единиц контрафактной продукции, только в Татарии этот показатель составил 5,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Татарии был задержан молодой человек за контрабанду сильнодействующих веществ. В отделении почтовой связи он получил посылку из Белоруссии, после чего его сразу задержали. Согласно заключению эксперта, препарат Danabol содержит в своем составе сильнодействующее вещество метандиенон (метандростенолон), препарат Strombafort содержит в своем составе сильнодействующее вещество станозолол, которые включены в список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ и других статей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.226.1 УК РФ («Конрабанда сильнодействующих веществ»). Оба препарата применяются для роста мышечной массы и увеличения рельефности мышц.