Нязепетровск, Челябинская область, , 22:13 — REGNUM В Челябинской области отдан под суд директор и учредитель одной из топливных компаний. Ему вменяют сокрытие денег от налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По ч. 2 ст. 199.2 УК России гражданину грозит до семи лет колонии. Следователи считают, что за май-декабрь 2018 года у фирмы возник долг по налогам и сборам на сумму больше 15 млн рублей. При этом гражданин скрыл от налоговиков более 12 млн, которые могли пойти на погашение задолженности.

В ходе следствия с фирмы всё же взыскали более 13 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Нязепетровский райсуд.