Тамбов, , 22:07 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки, прибывшим вместе с супругой в регион для участия в мероприятиях IX Международной покровской ярмарки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Губернатор Александр Никитин с послом Японии Тоёхиса Кодзуки Tambov.gov.ru

Стороны обсудили возможность взаимодействия в сфере культуры и экономики, в межрегиональных и побратимских обменах. Этому предшествовал визит в ноябре 2017 года визит делегации в Тамбовскую область под руководством губернатора Александра Никитина в посольство Японии в Москве. Тогда был представлен экономический потенциал региона иностранным инвесторам, обсуждалась возможность реализации совместных проектов, научно-аграрное и техническое сотрудничество. Кроме того, Александр Никитин пригласил господина Кодзуки посетить Тамбовскую область.

Японская делегация прибыла в регион 11 октября. Гостей приветствовал глава администрации области Александр Никитин.

«Я очень мечтал попасть на родину Сергея Рахманинова», — признался Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в России.

Мечта осуществилась только в этом году — посол вместе с супругой стали гостями IX Международной Покровской ярмарки.

«Для нас большая честь приветствовать вас на Тамбовской земле», — сказал губернатор.

Стороны обсудили возможности культурного и экономического сотрудничества. Особый акцент был сделан на сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Господин посол выразил надежду на то, что Тамбовская область будет активно участвовать в проектах Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов, который объявлен в следующем году. Тем более, у сторон есть отличные примеры культурно-образовательного сотрудничества.

В частности, в апреле этого года Тамбовскую область с визитом посетил руководитель общества «Тамба-Тамбов» господин Масато Кавадзу. Цель визита заключалась в развитии отношений дружбы и сотрудничества в рамках программы «Дружить созвучием городов Тамба и Тамбов». Господин Тоёхиса Кодзуки подчеркнул, что достижения Тамбовской области в сфере экономики вызывают глубокое уважение. Он обратил внимание на значимость развития и направлений по улучшению качества жизни человека, в частности, образования и здравоохранения.

Тамбовский губернатор отметил, что регион активно участвует в реализации национальных проектов. Ведется строительство масштабных современных медицинских учреждений, которые оснащаются новейшим оборудованием. Это направление также открывает новые возможности для сотрудничества сторон.