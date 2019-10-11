Лондон, , 22:05 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне напряженности на Ближнем Востоке и нападения на иранский танкер в Красном море, 11 октября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящий момент нефть марки Brent прибавила в цене $1,52 (2,57%) и находится вблизи максимума торгов, на отметке $60,62 за баррель.

Нефть WTI подорожала на $1,26 (2,35%), до $54,81 за баррель, и также находится вблизи максимального значения за день торгов.

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