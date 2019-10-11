Москва, , 21:29 — REGNUM В «Единой России» выступают против подхода Роспотребнадзора, который замедляет развитие экономики и не дает свободу бизнесу. Появление дублирующих норм недопустимо и вызывает критику у бизнес-сообщества. Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Лидерство и развитие».

Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Государственной думы Евгений Ревенко, комментируя информацию в СМИ о новых рекомендациях Роспортебнадзора для заведений общественного питания, которые дублируют существующие санитарные правила и нормы.

«Единая Россия» категорически против подхода, который создает дублирующие нормы, тормозит развитие свободы бизнеса и замедляет экономику. В СМИ появилась информация о проекте Методических рекомендаций к организации общественного питания населения и иллюстрированного Пособия по пищевой безопасности в общественном питании, который дублирует существующие СанПиНы и утрирует требования к общепиту. Пишут, что остаются нормы и требования, которые вызывали наибольшую критику у бизнеса, в том числе — в какой воде и сколько раз мыть куриные яйца и какой высоты должен быть омлет. Все это за гранью понимания», — сказал Ревенко.

Он напомнил, что президентом России Владимиром Путиным и председателем Правительства Дмитрием Медведевым поставлена четкая задача — к 2021 году избавиться от избыточных требований к бизнесу и провести так называемую «регуляторную гильотину».

«Появление новых требований — по сути это саботаж. На ближайшем заседании внутрипартийной дискуссионной площадки «Единой России» «Лидерство и развитие» мы обсудим этот вопрос», — подчеркнул Евгений Ревенко.

В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России», председатель экспертного совета внутрипартийной дискуссионной площадки «Лидерство и развитие» Марина Блудян отметила, что проект новых рекомендаций для заведений общественного питания сохранил многие абсурдные и заведомо невыполнимые требования, попросту перекочевавшие из старых СанПиНов, что вызывает откровенное недоумение.

«Единая Россия» должна объединить усилия всех государственных органов, общественных объединений предпринимателей. Нельзя допустить чтобы усилия Правительства, направленные на экономический рост и улучшение жизни граждан, спотыкались об узковедомственные интересы. Все абсурдные, невыполнимые и попросту ненужные требования должны быть вычеркнуты. Нам нужно решиться и раз и навсегда перейти на новые принципы контроля и надзора», — подчеркнула эксперт.