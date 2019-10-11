Казань, , 21:26 — REGNUM В Татарии компания Domino’s Pizza признана нарушившей законодательство о рекламе и заплатит штраф в размере 150 тыс. рублей за использование формулировки «№1 в мире». Об этом ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве.

В УФАС посчитали, что использование этого выражения вводит потребителей в заблуждение относительно превосходства компании над другими производителями пиццы.

«При этом Domino’s Pizza, используя это обозначение, не дала ссылки на основания, позволяющие оценить производимую компанией пиццу как «№1 в мире», — пояснили в управлении. Таким образом, подобная реклама считается недобросовестной и недостоверной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС России оштрафовала ООО «Яндекс.Вертикали» на 100 тыс. рублей. Комиссия ведомства признала рекламу Auto.ru, распространяемую обществом, нарушающей закон о рекламе, поскольку рекламные ролики формировали негативное отношение к лицам, которые не пользуются указанным ресурсом.