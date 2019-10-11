Саратов, , 20:50 — REGNUM Строительство частной автодороги Гамбург-Шанхай в рамках реализации проекта «Меридиан» в России начнется в 2020 году. Самый протяженный российский участок придется на Саратовскую область — 633 км, заявил председатель совета директоров «Русской холдинговой компании» Александр Рязанов на заседании II Саратовского экономического форума.

Автодорога Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По его словам, проект вошел в план магистральной инфраструктуры, утвержденный правительством РФ. В настоящее время ведутся переговоры с российским банками и китайскими инвесторами.

«Они хотят не только инвестировать в строительство — хотят участвовать в стройке. Масштаб большой. Мы считаем, что большинство строителей должны быть российскими», — цитирует представителя компании «Интерфакс-Поволжье».

Предполагается, что даже при минимальном трафике «Меридиан» будет приносить региону 3,2 млрд рублей ежегодно, при среднем трафике дополнительный объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей, уточняет ИА «Свободные новости». Будет создано более 3,5 новых рабочих мест. Кроме того, планируется построить порт для отгрузки зерна в Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, автотрасса «Меридиан» должна соединить Западную Европу и Китай. Её общая протяжённость составит 8445 км, длина российского отрезка — порядка 2 тыс. км. Автодорога является транзитной между Россией, Казахстаном и Китаем, а также другими азиатскими странами. Планируется, что благодаря новой дороге удастся сократить скорость доставки грузов по маршруту из Европы в Азию почти в пять раз — до 11 дней. По территории Российской Федерации дорога пройдет через семь регионов — Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, Липецкую, Орловскую, Брянскую и Смоленскую области. ЗАО «Русская холдинговая компания» является инициатором проекта. Сообщалось, что летом 2019 года проект поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.