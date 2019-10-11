Нью-Йорк, США, , 20:46 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли более чем на 1,5% в ходе пятничных торгов, 11 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 422,93 пункта (1,60%), до 26.919,60 пункта, индекс S&P 500 вырос на 47,37 пункта (1,61%), до 2985,50 пункта, индекс Nasdaq вырос на 147,39 (1,85%), до 8098,18 пункта.

Рост на Уолл-стрит связан с надеждами на скорую «частичную сделку» по торговле между США и Китаем.

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