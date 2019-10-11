Москва, , 19:20 — REGNUM Группа предприятий по производству минеральных удобрений, в которую входят компании «Уралхим» и «Уралкалий», подконтрольная бизнесмену Дмитрию Мазепину, очень близка к банкротству. Об этом пишет «Версия» со ссылкой на исследование финансового состояния группы компаний, которое было проведено аналитическим центром АИСТ.

В период с 2014 по 2018 годы убыток одного только «Уралхима» составил 96 млрд рублей, а его отрицательные чистые активы достигли 113 млрд рублей. Такие данные содержит исследование.

К столь плачевному положению компанию могли привести заимствования в иностранной валюте и российских рублях на общую сумму 590 млрд рублей. Эти средства «Уралхим» потратил на получение контроля над «Уралкалием».

Вся группа компаний Мазепина убыточна, отмечается в отчете.

Есть вероятность, что банкротство группы может произойти уже в конце 2019 года, когда наступит срок погашения долга «Уралкалия» перед «Сбербанком». Долг еще может быть реструктурирован, но это зависит от руководства «Сбербанка».

Стоит отметить, что с 2014 года «Уралкалий» перестал выплачивать дивиденды. Ещё до того, как предприятие перешло под контроль Мазепина, за три года оно выплатило 24,5 млрд рублей налога на прибыль. В период с 2014 года по 2018-й — только 13,5 млрд рублей.

Группа компаний Мазепина обеспечивает 28% внутреннего валового продукта всей химической промышленности России.