Москва, , 18:52 — REGNUM Члены профильного комитета Совфеда по бюджету и финрынкам поддержали проект федерального бюджета на 2020−2022 годы и дали положительное заключение на него, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

В частности, сенаторы особо отметили рост доходов, заложенный в госсмете на все три года. Так, в 2020 в госказну должны поступить 20,4 трлн рублей, а к 2022 году доходы должны увеличиться до 22 трлн рублей. По мнению замглавы комитета Совфеда Елены Перминовой, такие данные говорят о своевременных изменениях законов, которые позволят доходам вырасти.

Кроме того, комитет также отметил, что госсмета все три года вновь будет профицитной — расходы госбюджета до 2022 года будут ниже доходов. Вместе со взвешенной долговой политикой, такие показатели «обеспечивают устойчивость всей бюджетной системы», уверены сенаторы.

При этом члены Совфеда обращают особое внимание на рост доходов региональных бюджетов. Так, согласно законопроекту, в 2020 году они должны увеличиться на 5,4%. Однако, уверены сенаторы, это не означает, что дотации из госбюджета можно уменьшать — по прогнозам Минфина, в 2020 году они должны вырасти ни 1% в Совфеде с такой позицией не согласны.

Проект федерального бюджета на 2020−2022 годы профильный комитет Госдумы планирует рассмотреть в первом чтении 14 октября. На пленарном заседании Госдумы депутаты хотят рассмотреть инициативу 23 октября. Предполагается, что в Совфед документ поступит в начале декабря.