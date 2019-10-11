Рига, , 18:47 — REGNUM С 2021 года в Латвии могут исчезнуть фоторадары, которые за последние четыре года принесли в казну государства порядка 22 млн евро. Это суммарная цифра всех штрафов, зафиксированных за нарушения ПДД. Об этом пишет портал латвийского общественного вещателя ERR.

При этом сумма на содержание радаров за это время составила 4,4 млн евро. О том, что программа финансирования фоторадаров закончится в конце 2020 года изданию подтвердил госсекретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов.