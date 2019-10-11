Нью-Йорк, США, , 18:18 — REGNUM Акции российской интернет-компании «Яндекс» рухнули в моменте почти на 20% в ходе торгов на нью-йоркской бирже Nasdaq сегодня, 11 октября, после начала торгов.

Если в начале торгов за акцию «Яндекса» давали 2327 рубля, то в моменте они падали до 1959 рублей. Таким образом стоимость «Яндекса» сократилась на $1,5 млрд.

Биржевые аналитики считают, что такое падение связно с тем, что российские законодатели рассматривают законопроект, согласно которому с 1 января 2020 года в России будет запрещено иностранцам владеть пакетом акций более 20% в «значимых» интернет-компаниях.

Судьба данного законопроекта пока не известна. Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина рассказал, что законопроект отправлен на доработку. 10 октября министерство связи и массовых коммуникаций дало отрицательный отзыв на этот законопроект.

Примечательно, что под действие данного законопроекта, в случае его принятия, попадает и компания Mail.ru Group, у которой более 20% акций принадлежит иностранцам. Однако акции этой компании стабильны.