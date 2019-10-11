Нижний Новгород, , 18:17 — REGNUM По итогам первого полугодия 2019 года Нижегородская область заняла четвертое место по объему производства жидкого обработанного молока среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В январе-августе в хозяйствах всех категорий валовое производство молока составило 430,3 тыс. тонн, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 9,1 тыс. тонн. На территории региона работают 50 молокоперерабатывающих предприятий, включая компании по производству мороженого.

На агровыставке «Золотая осень» в Москве молочную продукцию представили нижегородские производители из Шахуньи, Городца, Павлово, а также Княгинино.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Золотая осень», организованный Минсельхозом России, проходит в Москве с 4 октября. Основной зоной фестиваля стала ярмарка на Красной площади — в самом центре столицы появилось настоящее русское поле, плодовые сады, пастбища со скульптурами животных и другие арт-объекты, формирующие экспозицию сельского хозяйства России в миниатюре. Нижегородскую область представляют более 40 агропредприятий. В 2018 году на фестиваль «Золотая осень» в Москву приехали более 1 тыс. производителей из 55 регионов России. На площадках побывали 6,5 млн человек.