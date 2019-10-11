Симферополь, 11 октября 2019, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя подпишут с крымскими коллегами соглашение о реализации общих подходов к социальной политике и экономической политике регионов, чтобы с одинаковыми подходами выходить на федеральный уровень. Об этом 11 октября журналистам сообщил и.о. губернатора города-героя Михаил Развожаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти двух субъектов сообщили, что до конца 2019 года между Крымом и Севастополем будет закрыт вопрос урегулирования границ.
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