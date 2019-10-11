Нью-Йорк, США, , 17:58 — REGNUM Все основные индексы Уолл-стрит начали день с хорошего роста перед началом очередных торговых переговоров с Китаем, 11 октября передает агентство Reuters.

На открытии рынка индекс Dow Jones вырос на 197,53 пункта (0,75%), до 26 694,20 пункта, индекс S&P 500 вырос на 24,94 пункта (0,85%), до 2963,07 пункта, индекс Nasdaq вырос на 96,56 пункта (1,21%), до 8047,34 пункта.

От предстоящих переговоров между представителями США и Китая в Вашингтоне многие ожидают «частичного» торгового соглашения.

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