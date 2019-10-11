Москва, 11 октября 2019, 17:32 — REGNUM Сегодня, 11 октября, члены межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств Государственной думы РФ посетили предприятия ГК «ПРОТЕК» — «Сотекс» и ЦВ «ПРОТЕК». В состав делегации также вошли представители Министерства здравоохранения, Росздравнадзора и Минпромторга России, а также оператор национальной маркировки Центр развития перспективных технологий. Целью визита стало определение готовности к внедрению маркировки лекарств, подготовка к планируемым на 15 октября в Государственной думе РФ парламентским слушаниям на эту тему.
В ходе встречи ИТ-директор ЦВ «ПРОТЕК» Виктор Горбунов заявил о технологической готовности компании и прокомментировал предложения о переносе сроков введения маркировки. «Переносить сроки не надо, — уверен он, — проект и так идет уже три года. Отрасль устала от ожидания. Надо запускать с 1 января. За первые полгода все вопросы решатся в рабочем режиме и все заработает, как надо».