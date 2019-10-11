Нью-Дели, , 17:29 — REGNUM Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди рассматривает возможность ограничения импорта отдельных категорий продукции из Малайзии, в том числе пальмового масла. Об этом 11 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на источники в индийской администрации.

Информаторы издания подчеркнули, что что предложение все ещё находится на рассмотрении в Министерстве торговли и промышленности. Причиной для столь жёстких мер стало выступление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в ООН, в ходе которого малайзийский политик обвинил Индию во вторжении в Кашмир и захвате данного региона.

Индия является крупнейшим мировым импортёром различных видов масел, употребляемых в пищу, в том числе пальмового масла. Индия закупает более 9 тонн пальмового масла в год, в основном из Индонезии и Малайзии. Планируется, что место малайзийского масла на индийском рынке займут схожие категории товаров из Аргентины, Индонезии и Украины.