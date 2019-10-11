История вопроса

Крым и Севастополь оказались отключены от электроэнергии, поставляемой с Украины, в ноябре 2015 года, после того, как в Херсонской области были подорваны линии электропередачи, по которым электроэнергия поставлялась на российский полуостров. Возобновлять энергоснабжение Крыма Украина не стала. Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в связи с блэкаутом.

В Крыму был введен режим ЧС, ограничения энергоснабжения на полуострове действовали в течение нескольких месяцев: все это время крымчане жили в режиме экономии энергопотребления. Электрогенераторы для Крыма – прежде всего, для соцучреждений, отправлялись со всей России.

Действия Украины, в свою очередь, ускорили строительство энергомоста с территории Краснодарского края в Крым – первый ток был дан ночью 27 ноября 2015 года, 2 декабря президент РФ Владимир Путин запустил первую нитку энергомоста. Вторая цепь была запущена 15 декабря 2015 года. Полностью энергомост Кубань-Крым был введен в эксплуатацию в мае 2016 года. Тогда же, в мае 2016 года, был отменен режим ЧС, действовавший более полугода.