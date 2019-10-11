Москва, 11 октября 2019, 17:34 — REGNUM Власти Севастополя подали заявку на строительство десяти новых объектов энергоснабжения. Об этом заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Минэнерго РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма направили в Минэнерго России предложения, включающие 52 мероприятия по модернизации линий электропередач, общая сумма которых составила около 20 млрд рублей.
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