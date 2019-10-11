Рига, , 17:10 — REGNUM Портал Dienas Business сообщает — с 2015 года, когда вступили в силу соответствующие изменения в законодательстве Латвии, только с 10 членов правления фирм были взысканы долги компаний бюджету, об этом свидетельствует информация предоставленная Службой Государственных Доходов (СГД) Латвии.

В норме закона сказано, что персональная ответственность члена правления фирмы наступает в тех случаях, когда налоговая задолженность, руководимой им в этот момент компании, начинает превышать размер 50 минимальных зарплат. В 2019 году эта сумма равнялась 21 500 евро.

А также, если после установления факта налоговой задолженности наблюдается передача активов компании третьим лицам, которые объективно находятся в связи с членом правления, может начаться процесс взыскания долга.

Судебная практика свидетельствует о том, что при отсутствие любого из необходимых условий положительное решение о взыскании не принимается.

Большой нюанс состоит в том, что у многих членов Правления просто отсутствует имущество и средства, за счёт которых возможно погасить долг перед бюджетом — комментирует ситуацию совладелец акционерного общества Brīvais vilnis Арнольд Бабрис, объясняя: почему принятый закон фактически не работает.