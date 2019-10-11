Нур-Султан, , 17:06 — REGNUM В Казахстане с визитом находится премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, с которым встретился и провел переговоры его казахстанский коллега Аскар Мамин, сообщает 11 октября Синьхуа со ссылкой на пресс-службу МИД Монголии.

Подчеркнув стабильное и динамичное развитие двусторонних связей в течение 27 лет с момента установления между республиками дипломатических отношений, премьер-министры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также за расширение делового сотрудничества казахстанского и монгольского бизнеса.

Среди приоритетных отраслей на переговорах были названы горнорудная, сельскохозяйственная, строительная, транспортная и транзитная, культурная, спортивная и образовательная

Мамин предложил коллеге разработать проект Дорожной карты на 2021−2024 годы, реализация которой позволила бы раскрыть потенциал взаимной торговли. Для этого казахстанской стороной подготовлен перечень из сотни товаров, которые заинтересуют монгольских импортеров.

По итогам переговоров подписан ряд совместных документов.