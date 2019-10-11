Москва, , 17:20 — REGNUM На реконструкцию и строительство линий электропередач и подстанций в Крыму необходимо почти 17 миллиардов рублей. Об этом заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Минэнерго РФ.

«Совет министров Крыма направил на рассмотрение в Минэнерго России свои предложения, включающие 52 мероприятия по строительству и реконструкции ВЛ и ПС напряжением 35 и 110 кВ в 2020—2023 годах, на общую сумму 16,7 млрд рублей», — отметил чиновник.

Помимо этого, по данным специалистов, необходимо ещё 2,5 млрд рублей на мероприятия по оформлению земельных участков, линейных объектов и объектов недвижимости ГУП «Крымэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минэнерго РФ констатировали, что после запуска новых объектов генерации электроэнергии на полуострове остался нерешённым вопрос модернизации распределительного сетевого комплекса.

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