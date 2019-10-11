Рязань, , 17:08 — REGNUM Инженерно-производственный кластер детских и потребительских товаров Рязанской области подтвердил соответствие требованиям и внесён в реестр промышленных кластеров Минпромторга России, сообщили 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Кластер создан на базе 10 производственных предприятий для развития индустрии непродовольственных товаров в регионе. Проект предполагает освоение новых востребованных на мировом рынке видов промышленной продукции и повышение конкурентоспособности производителей. Специализированной организацией кластера является Ассоциация производителей детских автокресел и колясок «Приоритет», которая также подтвердила своё соответствие необходимым требованиям в Минпромторге РФ.

Резиденты кластера могут рассчитывать на господдержку по линии ведомства в виде субсидий из федерального бюджета для компенсации понесённых затрат при реализации совместных инвестиционных проектов.