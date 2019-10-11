Калуга, , 17:03 — REGNUM Электрометаллургический завод нового поколения «НЛМК-Калуга» занял первое место Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019» в номинации «Черная металлургия», сообщили 11 октября корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Производительность труда на «НЛМК-Калуга» в 2018 году составила 39,05 млн рублей в год на каждого работника, что на 45,6% превышает показатель 2017 года.

Производственный успех был достигнут благодаря программам повышения операционной эффективности, а также развитию производственной системы, которая охватывает бизнес-процессы и включает набор практик по бережливому производству, рациональной организации рабочих мест, мотивации персонала и подаче инициатив. Одновременно «НЛМК-Калуга» в четвертый раз признан лучшим предприятием по производительности труда в регионе.

Составители рейтинга проанализировали данные пяти тысяч промышленных предприятий страны, совокупная выручка которых составляет 51% ВВП России, а количество сотрудников превышает 5,5 млн человек.

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