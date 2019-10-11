Тамбов, , 16:18 — REGNUM В Тамбове сегодня, 11 октября, в рамках работы делового центра международной Покровской ярмарки были подписаны соглашения, способствующие экономическому развитию региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Работа делового центра Tambov.gov.ru

В регионе отмечают, что программа работы делового центра — «насыщенная и разнообразная»: биржа деловых контактов, мероприятия по вопросам развития предпринимательства, экспорта, цифровой экономики. В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» обсуждаются бизнес-решения по развитию региона, проводится переговоры и заключаются соглашения.

Так, между администрацией Тамбовской области и ПАО «Мегафон» подписано соглашение о развитии услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий, внедрении новых сервисов для населения в рамках проекта «Цифровая экономика». Инновационные разработки «Мегафона» будут интегрированы в работу различных сфер общественной жизни региона: жилищного-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, дорожной деятельности и экологии. Власти уверены, что данные «программы можно успешно использовать для планирования развития территорий».

Подписание соглашения Tambov.gov.ru

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. «Улучшение качества жизни связано в том числе с цифровизацией. Новые технологии упрощают людям доступ к различным сервисам и услугам, сокращают срок их предоставления, одновременно позволяя в режиме онлайн контролировать процесс выполнения. В рамках государственно-частного партнерства инновационные разработки, связанные с искусственным интеллектом, успешно внедряются на Тамбовщине. С компанией «Мегафон» у нас уже есть эффективный опыт взаимодействия в сфере борьбы с уличной преступностью. И мы надеемся, что новое соглашение расширит границы успешного сотрудничества не только в создании «Умного города».

Кроме того, Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина и тамбовское отделение Центробанка РФ по ЦФО подписали соглашение о совместной работе по повышению финансовой грамотности тамбовчан разного возраста. Студенты университета являются волонтерами финансового просвещения, проводят работу в школах, летних лагерях, на мероприятиях Союза пенсионеров. Они выполняют «важную миссию» в профилактике мошенничества, говорится в сообщении.

В ходе работы делового центра также подведены итоги регионального этапа федерального конкурса «Молодой предприниматель России».

Как сообщало ИА REGNUM, в России утверждена национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Соответствующий указ подписал президент РФВладимир Путин.