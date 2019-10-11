Рига, , 16:12 — REGNUM Портал LSM сообщает, что национальный Совет фискальной безопасности требует увеличить подушку безопасности в бюджете Латвии. К этому выводу эксперты пришли после изучения бюджетных планов Минфина на следующие три года. Предусмотренный резерв в объёме 0,1% от ВВП, в условиях неопределённостей возникающих на внешних рынках может оказаться недостаточным. И правительству придётся пересмотреть заложенные в бюджет 2020 года параметры экономического роста — указала член Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

Экономика похоже вступает в фазу падения. Неясны последствия Brexit. На латвийский экспорт повлияют торговые войны между США, ЕС и Китаем.

Экономист Мартиньш Аболиньш высказывает другое мнение. Он считает, что поздно сегодня заботиться о подушке безопасности, сосредоточившись исключительно на том, как разогнать экономику. Только это сможет наполнить бюджет.

Совет приветствовал ряд решение кабинета поднять необлагаемый налогом минимальный уровень доходов в соответствии с рекомендациями ЕС и провести территориальную реформу.

Дефицит предусмотренный в проекте бюджета Латвии на 2020 год соответствует требованием ЕС, но не национальному законодательству. Поэтому его необходимо сократить на 94,6 миллионов евро — указала Инна Штейнбука.

Со своей стороны правительство планирует утвердить бюджет завтра. А в ближайших понедельник, 14 октября, проект поступит на утверждение Сейма.