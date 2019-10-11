Москва, , 16:14 — REGNUM Дагестанское предприятие «Стимул» заключило соглашение с московской компанией ООО «Три яблока» на поставку сельхозпродукции. Подписание договора состоялось сегодня, 11 октября, в рамках проходящей в Москве агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Согласно договору, дагестанский сельхозкооператив поставит в 2020—2021 годах в столицу виноград, сливы, яблоки, морковь, капусту, тыкву и свеклу на общую сумму 118 млн рублей.

Комментируя заключенное соглашение глава минсельхозпрода Дагестана Абзагир Гусейнов отметил, что регион в перспективе готов увеличить поставки продукции. По его словам, подписание подобных договоров позволяет выводить из «тени» многих товаропроизводителей республики.

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