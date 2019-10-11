Архангельск, , 16:09 — REGNUM В 2020 году на ликвидацию несанкционированных свалок в Архангельской области направят чуть более 100 млн рублей, это почти в два раза меньше, чем в этом году.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в настоящее время работы завершается в Шенкурском районе. Предположительно, оттуда будет вывезено 250 грузовых машин мусора. Всего же в ближайшее время в районе будет ликвидировано 11 подобных объектов. Затем аналогичные работы развернутся в Няндомском районе.

Напомним, что всего до середины декабря в Архангельской области в рамках масштабной работы планируется ликвидировать 77 несанкционированных свалок, расположенных на землях лесного фонда. В целом на это выделено более 206 миллионов рублей. Из этих денег только 22 млн — средства областного бюджета, остальное — средства, полученные Архангельской областью в рамках соглашения с правительством Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Архангельской области было выявлено почти 500 несанкционированных свалок.