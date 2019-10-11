Псков, , 16:08 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов готовит обращение к федеральным органам власти по проблеме льготного лекарственного обеспечения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, вопрос обсуждался сегодня, 11 октября, на заседании рабочей группы под председательством исполняющего полномочия спикера Псковского областного собрания депутатов, председателя комитета по труду и социальной политике Виктора Антонова.

По его словам, с просьбой на законодательном уровне подключиться к решению проблемы льготников к парламентариям письменно обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Наши пациенты имеют право на монетизацию льготы по лекарственному обеспечению и очень многие, даже имея инвалидность, отказываются от федеральной льготы, и все современные дорогостоящие препараты получают по региональной льготе», — пояснила ситуацию директор государственного учреждения Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина.

По её словам, исходя из подушевого норматива финансирования, размер федеральных средств, предоставляемых регионам на закупку медикаментов для льготников, оказывается значительно ниже фактической потребности больного в лекарствах: на одного льготника из федерального бюджета регион получат 14,7 тыс. рублей, и это на целый год. При этом уже на начало октября в Псковской области обеспечили «федералов» лекарствами на 29,5 тыс. рублей в среднем каждого.

«Разница практически в два раза», — отметила Татьяна Кузьмина.

Напомним, ранее псковские власти добивались пересмотра финансирования по орфанным заболеваниям. Проблему удалось решить частично: в настоящее время из общего объёма орфанных заболеваний на федеральный уровень переведено финансирование семи видов заболеваний. Льготные лекарства обходятся псковскому бюджету в сумму около 1,3 млрд рублей ежегодно.

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